Pelsdyrleder kaller foreslått kompensasjon latterlig

I lovforslaget som er sendt ut på høring er det også et forlag om hjemmel for å fastsette kompensasjon for dem som mister retten til å drive med pelsdyr. Landbruksdepartementet foreslår å tilby inntil 365 millioner kroner i kompensasjon, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er et skambud, sier Bertran Trane Skadsem, som er pelsdyrbonde og leder i Norges Pelsdyralslag.

Han sier regjeringen velger «å sette all anstendighet til side» og slår fast at de vil ruinere bøndene helt.

– Det er en katastrofe for familiene som blir rammet. Tar du 365 millioner og deler på det, får hver bonde halvannen million hver. Det er latterlig, sier Skadsem.

Han viser i en pressemelding til beregninger fra Oslo Economics og Samfunnsøkonomisk analyse, som anslår at det vil koste minst 2,3 milliarder kroner å avvikle pelsdyrnæringen.

