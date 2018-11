Regjeringen advarer mot å la Vinmonopolet overta taxfree-salget

Innenriks

Fredag ble en utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensene av å endre taxfree-ordningen godkjent i statsråd.

I februar la Senterpartiet fram et forslag om å la Vinmonopolet overta alkoholsalget i taxfreebutikkene på flyplassene når Avinors avtale med Travel Retail Norway går ut i 2022. SV og KrF var for, mens Arbeiderpartiet ville vente på regjeringens utredning.

Der advares det nå i klare ordelag mot å la Vinmonopolet overta.

– Dersom det velges en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikke på lufthavnene, vil dette innebære en aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negative effekter for lufthavnøkonomien, heter det i utredningen.

– Dersom Avinors taxfree-inntekter reduseres, vil dette antakeligvis føre til nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet, heter det videre. I tillegg kan staten tape over en halv milliard kroner i året i utbytte fra Avinor.

I dag drives åtte av Avinors lufthavner med overskudd, mens 36 flyplasser går med underskudd.

Ifølge Avinor kan opptil 1,3 milliarder kroner i inntekter forsvinne i året dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget. Det bestrider Vinmonopolet. I utredningen heter det at det er «vesentlige uenigheter» mellom partene, og at det er knyttet betydelig usikkerhet til hva som kan skje dersom Vinmonopolet overtar.

Samtidig kan det at Vinmonopolet overtar, «styrke konsistensen i alkoholpolitikken og øke Vinmonopolets legitimitet», erkjenner regjeringen.

Travel Retail Norway har hatt enerett på taxfree-salg i Norge siden 2004.

