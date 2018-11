Buss for tog i indre Østfold

Innenriks

Fredag morgen ble Østfoldbanens vestre linje stengt mellom Råde og Fredrikstad etter at et passasjertog rev ned kjøreledningen. Det ble satt inn buss for tog på strekningen, men lørdag morgen melder Bane Nor at trafikken kan gå som normalt igjen.

Derimot er det satt inn buss for tog på deler av østre linje. Banen er stengt mellom Mysen og Rakkestad på grunn av jordskred og utglidning. Her melder Bane Nor at banen ventes åpnet først mandag. NSB sier de reisende må regne med innstillinger og forsinkelser.

(©NTB)