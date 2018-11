Fremgang for KrF på Vårt Land-måling

Innenriks

For første gang på et halvt år får KrF større oppslutning enn ved krisevalget i fjor høst, skriver Vårt Land. Partiet går fram 0,47 prosentpoeng til 4,3 prosent.

– Jeg er selvsagt glad for at vi ligger over valgresultatet fra i fjor høst. Men ambisjonene er jo at vi skal gjøre det bra fram mot 2019-valget og 2021-valget. Hvis vi lykkes med en regjerings­plattform og tydeliggjøringen av KrFs politikk, så kan det komme flere velg­ere, sier KrF-nestleder og sjefforhandler Kjell Ingolf Ropstad. Han minner om at det kun er snakk om en enkeltmåling og at tallene er usikre.

Partiets potensielle regjeringspartnere går alle tilbake på partibarometeret, som er utarbeidet av Norstat mellom 13. og 19. november – før budsjettavtalen for 2019 var på plass. Høyre går tilbake 0,8 til 24,6 prosent., mens Frp faller 0,4 og ender på 13,2 prosent. Venstre blir stående under sperregrensen med en nedgang på 0,5 til 3,2 prosent.

Både Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne går mer fram enn KrF – henholdsvis 1,7 og 0,9 – og havner på 12 prosent og 3,3 prosent. Ap øker også sin oppslutning marginalt og går opp 0,3 til 29 prosent. SV faller 0,6 prosentpoeng og ligger på 6,6. Rødt faller like mye og er nå halvparten så store som SV: 3,3 prosent.

Resultatet ville gitt regjeringspartiene og KrF mindretall på Stortinget med forholdsvis beskjedne 79 mandater. De rødgrønne ville fått 87 og dermed flertall uten KrF og uten Rødts to eller MDGs ene mandat.

