Kjøpesenter stenger 13 butikker umiddelbart på grunn setningsskader

Innenriks

Setningsskadene har eskalert i det siste og senterledelsen ser seg nødt til å stenge butikkene umiddelbart, skriver Drammens Tidende.

Lørdag blir dermed deler av første etasje stengt og lukket for publikum og butikkene må holde stengt i minst et år framover.

Det har lenge vært kjent at grunnen under Gulskogen Senter er ustabil, og i oktober ble det satt opp måleutstyr for å følge med på bevegelsene i grunnen. Det er resultatene etter disse målingene som nå fører til stengningen. Butikkeierne fikk den tøffe beskjeden fredag og kan dermed si farvel til årets julehandel.

– Setningsskadene har dessverre utviklet seg i en negativ retning. Det er svært beklagelig, men sikkerheten går foran alt, sier senterleder Elisabeth Lohk til avisen.

Utbedringene planlegges gjennomført i løpet av 2019, og butikkene vil åpne igjen i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020.

(©NTB)