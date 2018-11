Ni av ti ser nei til abortinnstramming

Innenriks

Mens 76 prosent sier at de vil la loven stå som den er i dag, mener 11 prosent at muligheten til å ta abort ved alvorlig sykdom bør utvides, viser en undersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet.

– Tallenes tale er veldig klar. Det norske folk ønsker ikke å stramme inn abortloven, det er helt tydelig. Beskjeden til Erna Solberg må være klar. La dette ligge, ikke gjennomfør inn stramninger i abortloven, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

Solberg får samme signal fra sine egne velgere. Bare 2 prosent av dem vil stramme inn loven, mens 82 prosent vil beholde den som den er. 9 prosent sier de er for en ytterligere liberalisering.

Det lover ikke godt for KrFs ønske om en endring av abortlovens paragraf 2c om muligheten til å ta abort dersom det er påvist alvorlig sykdom hos fosteret. Dersom Høyre skal komme KrF i møte, må partiet altså gå på akkord med sine egne.

Det er for øvrig bare blant KrF-velgerne det er flertall for innstramming, og selv der er flertallet knapt. 52 prosent vil stramme inn, mens 41 prosent ikke vil endre dagens lov.

(©NTB)