Politiet har sperret av fjellområde i Ørsta

Leteaksjonen etter kvinnen har pågått i Ørsta siden onsdag.

– Det stemmer at vi har sperret av et område der vi foretar finsøk, men det er ikke gjort funn av noen person, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

– Vi vil foreta ytterligere undersøkelser i området før vi kommenterer dette mer, sier Ferstad.

Leteaksjonen fortsatte med full styrke da det ble lyst lørdag morgen, og rundt 260 frivillige har vært i aksjon. Sivilforsvaret har stilt opp sammen med mannskaper fra Røde Kors, politiet og fire ekvipasjer fra Norske Redningshunder.

Det er fint, men kaldt vær med minusgrader i leteområdet.

Kvinnen dro ut på tur i 13.30-tiden onsdag. Ingen har hatt kontakt med henne siden da. Det siste politiet vet om hennes bevegelser, er at hun i 14.30-tiden parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet begynner. Fjellet ligger 1.303 meter over havet.

I og med at hun bare skulle gå en kort tur, hadde hun ikke noe utstyr med seg, heller ikke mobiltelefon. Hun var ikke kledd for å tilbringe natten ute i terrenget.

Politiet har bedt folk som har informasjon om kvinnen, om å ta kontakt. Hun har langt brunt hår og hadde på seg svarte tights og en ullgenser med ukjent farge.

