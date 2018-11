Dette skjer i dag

Innenriks

FN-dag mot vold mot kvinner

Fakkeltog i Oslo i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Titusenvis demonstrerte lørdag i flere europeiske byer i opptakten til markeringen.

Temaet er særlig blitt aktualisert i kjølvannet av metoo-bevegelsen.

EU-toppmøte om brexit

Storbritannias statsminister Theresa May skal forsøke å sikre skilsmisseavtalen og skissen for fremtidige bånd til Europa under EU-toppmøtet i Brussel søndag.

Hvordan May skal klare å få gjennomslag for avtalen på hjemmebane, er fortsatt i det blå. Selv har hun varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk.

Folkeavstemninger i Sveits

Det holdes flere folkeavstemninger i Sveits, temaene er blant annet hvilke muligheter såkalte «sosialhjelpsdetektiver» skal ha til å overvåke, i tillegg til spørsmål om nasjonal selvråderett og forholdet til EU, samt subsidier til kvegdrift.

Copa Libertadores-finale

