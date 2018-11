Leteaksjon etter båtulykke i Telemark

Innenriks

Mannen som varslet om ulykken, kom til legevakten i Kragerø med båt. Politiet opplyser på Twitter at han hadde hodeskader og at bevisstheten hans var varierende.

– Han sier han har vært involvert i en båtulykke og at flere personer havnet i vannet, forteller operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB. Den første meldingen om ulykken ble lagt ut klokken 0.42

– Det er på det rene at det har vært en ulykke, og vi jobber med få kartlagt hvem som har vært i båten. Dette er foreløpig noe uklart, men vi har noen navn vi sjekker. Så langt har vi fått tak i to personer som ikke har vært med i båten, sier han.

Ved 2.30-tiden opplyser politiet at de tror mannen var alene i båten og at han har gått på et skjær før han tok seg inn til legevakten. Mannens båt er løftet på land.

Søket etter en mulig annen båt fortsetter likevel, med redningshelikopter, redningsskøyta Uni Kragerø, politibåt og brannbåt, samt redningsdykkere fra Røde Kors Hjelpekorps. Sistnevnte sendte dykkere fra Bamble og Skien for å bistå etter ulykken.

