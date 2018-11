Mann gikk rundt i butikk med handlevogn – tre timer etter stengetid

Innenriks

Mannen gikk tilsynelatende rolig rundt med en handlevogn inne i Coop Obs Bygg i Åsane og fylte den opp med varer, skriver Bergensavisen.

Problemet var at butikken stengte klokken 18 og at mannen befant seg inne i butikken tre timer etter at den var stengt.

Vekteren tilkalte politiet, som pågrep mannen da han var på vei til kassen.

– Alarmen skal ha gått, men det skal ikke mannen ha reagert noe særlig på, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til avisen.

Det skal ikke ha vært noen tegn til innbrudd i butikken. Politiet mistenker den noe uortodokse kunden for å ha kjørt til stedet i ruspåvirket tilstand.

