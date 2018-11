SV vil sikre barn og unge et gratis fritidstilbud

Innenriks

– En av de verste konsekvensene av de økende forskjellene mellom folk er at over hundre tusen barn vokser opp i fattige familier. Ungdom med foreldre som har dårlig råd, får dårligere mulighet til å være med i idretten eller oppleve kultur, heter det i en uttalelse som ble vedtatt på partiets landsstyre i helgen.

Tida er inne for å lovfeste ungdommers rett til et lavterskel fritidstilbud i alle kommuner, mener SV og peker på at det er store forskjeller på tilbudet fra kommune til kommune.

– Alle barn og unge har rett til et meningsfylt fritidstilbud etter barnekonvensjonen, men altfor mange blir igjen hjemme når vennene drar på fotballtrening eller dans, sier Freddy Øvstegård, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget til NTB.

SV la fram et representantforslag om saken for Stortinget i forrige uke.

– Den økende barnefattigdommen og prestasjonssamfunnet som brer om seg med stadig tøffere krav til unge, gjør et åpent og gratis fritidstilbud viktigere enn noensinne, slår Øvstegård fast.

