Klagenemnd opphever vedtak som avsatte styremedlemmer i taterfond

Klagenemnda valgte å tolke lovverket for stiftelser annerledes enn det Stiftelsestilsynet gjorde. Dermed betyr det at vedtaket av avsettelsene av styremedlemmene Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen er opphevet, skriver Vårt Land.

– Vi er glade for å bli renvasket for grove beskyldninger. Vi vant jo fram på alle punker, og Stiftelsestilsynets rapport ble pulverisert, sier Gustavsen.

Styremedlemmene ble etter et vedtak av Stiftelsestilsynet i fjor avsatt etter en ny revisjonsrapport. Rapporten var den tredje kritiske tilsynsrapporten siden stiftelsen ble etablert av Bondevik-regjeringen i 2007.

I rapporten kom det blant annet fram at nivået på styregodtgjørelser og honorarer var urimelig høye, og at stiftelsen flere ganger utbetalte urettmessige beløp eller godtgjørelser. Styremedlemmer har regelmessig deltatt i saksbehandling av søknader der de er inhabile, i strid med egne regler, ifølge rapporten.

Romanifolket/taternes kulturfond (RT-fondet) var statens pengegave til romanifolket i Norge som kollektiv oppreisning for folkegruppen. I 2014 ble fondet erstattet til fordel for en årlig bevilgning over statsbudsjettet.

