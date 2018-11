Stortinget sier nei til kutt i bompenger på Nord-Jæren

Innenriks

Torsdag skal Stortinget behandle en innstilling som blant annet dreier seg om å be regjeringen ta initiativ til å reforhandle Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Hans Fredrik Grøvan, transportpolitisk talsperson i KrF, sier til Aftenbladet at KrF ikke kommer til å støtte forslaget. Dermed har regjeringen flertall sammen med KrF, noe som betyr at bilistene må fortsette å betale bompenger på Nord-Jæren, til tross for store protester mot vedtaket.

– Vi støtter ikke forslagene som er tatt opp av resten av opposisjonen, sier Grøvan til avisen.

Innstillingen dreier seg også blant annet om å utrede en mindre belastende form for rushtidsavgift, konsekvensutrede rushtidsavgiften og etablere «forsvarlige avbøtende tiltak». Dette blir altså også nedstemt.

Bilistene på Nord-Jæren begynte å betale bompenger 1. oktober.

