Fakta om nasjonale prøver i norsk skole

Innenriks

* Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn.

* Prøvene har vært gjennomført hvert år siden 2007.

* Prøvene blir gjennomført om høsten, like etter skolestart på nytt klassetrinn. Det er satt av 90 minutter til prøvene i lesing og regning, og 60 minutter til prøven i engelsk.

* Prøvene er elektroniske og består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativer.

* Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for vurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

* Fra og med 2014 er samme skala brukt for prøvene fra år til år i engelsk og regning, slik at de kan sammenlignes. Siden 2016 har dette også vært gjeldende for leseprøvene.

(Kilder: Utdanningsdirektoratet)