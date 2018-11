Kokkelandslaget tok VM-gull

Innenriks

Gullet fikk de for sin kaldmat-buffé som ble presentert for dommerne tirsdag morgen, etter at de norske kokkene hadde kokkelert natten lang. De norske kokkene vant dermed landslagets fjerde gull så langt, hvorav juniorlandslaget står for to av gullene.

– Disse gode resultatene fra VM er viktig å ta med seg i videre forberedelser mot vårt neste mål som er Culinary Olympics i 2020, sier kaptein Christer Rødseth fra kokkelandslaget i en pressemelding.

Årets sammenlagtseier i VM blir offentliggjort torsdag kveld denne uken.

(©NTB)