Dette skjer i dag

Innenriks

Carlsen i avgjørende VM-omspill

Avgjørende omspill i sjakk-VM mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana, etter at samtlige tolv ordinære partier endte med remis.

Den 26 år gamle italienskamerikaneren har gitt Carlsen hard motstand i årets VM.

Stortingets spørretime

Statsrådene Anniken Hauglie (H), Frank Bakke-Jensen (H) og Ola Elvestuen (V) stiller i Stortingets muntlige spørretime.

I den ordinære spørretimen må bl.a. samferdselsministeren svare på spørsmål rundt britiske Go-Ahead som vant anbudskonkurransen om Sørlandsbanen.

Jemtland-rettssaken fortsetter

Rettssaken mot Svein Jemtland, som er tiltalt for drapet på kona Janne Jemtland, fortsetter, dagen etter at aktor ba om 18 års fengsel og kalte den tiltalte for en «kald og kalkulerende drapsmann».

Dom i saken faller i Hedmarken tingrett på Hamar 10. desember klokka 10.

Rapport om flyulykke i Indonesia

En foreløpig rapport om ulykken med et Boeing 737-fly fra Lion Air skal offentliggjøres. 189 passasjerer mistet livet da flyet styrtet i vannet utenfor Jakarta.

Flere har pekt på flyets nye kontrollsystem som en mulig årsak til ulykken.

Ukrainere avventer kjennelse

12 av 24 besetningsmedlemmer om bord de beslaglagte ukrainske fartøyene er varetektsfengslet. Onsdag skal en domstol bestemme hva som skjer med de resterende tolv.

Saken har skapt internasjonale reaksjoner mot Russlands president Vladimir Putin.

