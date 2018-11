KrFU vil kreve utenriksministerposten til KrF

Innenriks

Et enstemmig sentralstyre i ungdomspartiet har besluttet at KrF må kreve postene som utenriksminister, kunnskaps- og integreringsministeren og barne-, familie- og likestillingsministeren i et eventuelt regjeringssamarbeid, melder NRK onsdag.

Alle tre postene bekles i dag av Høyre-politikere, henholdsvis Ine Eriksen Søreide, Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland.

KrFU-leder Martine Tønnessen sier ungdomspartiet gjerne vil ha utenriksministeren fordi utfordringer som flyktningkrisen, klimakrisen og menneskehandel krever globale løsninger.

– Dette er noe av det KrF er mest opptatt av å få gjort noe med, sier hun.

KrF sitter nå i sonderinger med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre. De fire partiene er enige om at eventuelle forhandlinger ikke vil starte først over nyttår.

