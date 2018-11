Krever 21 års forvaring for overgrepstiltalt Ap-politiker

Innenriks

Påstanden mot 48-åringen ble lagt ned i Bergen tingrett onsdag, melder Bergens Tidende. Statsadvokat Magne Kvamme Sylta avsluttet en to dager lang prosedyre hvor han oppsummerte straffesaken som omfatter gjentatte overgrep mot barn på Filippinene.

Via chatting på internett skal mannen ha instruert, bestilt og betalt for overgrep som han har fått direkte overført til sin egen datamaskin. Han er tiltalt for medvirkning til overgrep mot barna, flere omtalt som grove voldtekter.

-Kynisk

Barna som er blitt misbrukt har blitt beskrevet som helt ned i spedbarnsalder.

– Det er en massiv, kynisk utnyttelse av barn og fattigdom, sa Sylta i prosedyren og fortsatte:

– Vi har sett en mann som går på med et begjær som er hemningsløst, og som ikke bryr seg om barns smerte og ubehag.

Da mannen ble pågrepet i 2016 satt han som folkevalgt politiker i en kommune i Hordaland, men trakk seg fra alle verv kort tid etter. Han har siden vært varetektsfengslet.

Pedofil

Statsadvokaten mener det er dårlige prognoser for å få gjort noe med den pedofile legningen den tiltalte mannen har. Sammenholdt med andre risikofaktorer som manglende empati og bagatellisering av overgrep, har konklusjonen vært å be om forvaring i inntil 21 år med en minstetid på ti år.

Det ble onsdag også lagt ned påstand om at mannen skal betale oppreisningserstatning til et søskenpar som i dag er tre og seks år. Deres egen mor skal ha misbrukt sine egne barn på bestilling fra nordmannen.

Hun skal også ha fått datteren til gjennomføre seksuelle handlinger mot sin egen lillebror som da bare var noen måneder gammel.

