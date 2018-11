Norge har fått et nytt fylkesvåpen

Innenriks

Det nye fylkesvåpenet er delt i to. Nederste del forestiller det historiske Klåstadskipet, som ble funnet på et jorde i Larvik. Den øverste delen forstiller blader fra akantusplanten - et sentralt motiv fra kunsthistorien som også er mye brukt innen rosemaling.

Nesten 250 forslag kom inn fra innbyggerne i begge fylker og var grunnlaget for motivvalget.

– Her har vi sett stor skaperglede, og svært gjennomtenkte og bearbeidede forslag, fra begge fylker og alle aldersgrupper. Vi ba om å få forslag til inspirasjon, og vi har virkelig blitt inspirert, siser leder for arbeidet med nytt fylkesvåpen, Arve Høiberg (Ap).

Onsdag var tre vinnermotiver inne til vurdering hos fellesnemda, som nesten samstemt gikk inn for motivet av vikingskipet og rosemalingen.

Men før fylkesvåpenet er formelt godkjent, må det også innom behandling i fylkestingene. Dermed er det ikke helt sikkert om det går gjennom.

