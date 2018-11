Norwegian foreløpig uten flykjøper

Innenriks

Samme dag som Norwegians siste kvartalsrapport for i år ble publisert, sa Bjørn Kjos at han er i samtaler med en finansiell aktør i utlandet om å legge inntil 140 fly over i et helt nytt selskap og dele på eierskapet i et joint venture (fellesforetak). Det har fortsatt ikke kommet en avtale på bordet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er som tidligere nevnt i fremskredne diskusjoner om et fellesforetak for et betydelig antall fly og vil naturligvis informere børsen når vi har noe å melde, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til avisen.

Norwegian har ifølge DN hyret inn en ekstern rådgiver i flere kostnadsprosjekter, og i jakten på en strategisk partner for flyene. Avisen skriver at en avklaring ventes før året er over. Avisen har tidligere omtalt at en slik avtale kan gå egenkapital på inntil åtte milliarder kroner.

