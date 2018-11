Søket etter polske Maja fortsetter

Innenriks

Politiet fortsetter terrengsøket også onsdag, og flere politihunder settes nå inn i letingen.

Onsdag vil disse sammen med øvrige letemannskaper konsentrere seg om søk i terrenget ved Nivane, Vallahornet og Saudehornet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

– Politiet er godt i gang med analyser av det omfattende fotomaterialet vi har fått blant annet fra politihelikopteret. Videre blir dette satt i sammenheng med andre kilder vi har til informasjon. Ut fra dette planlegger vi å fortsette søket fremover, opplyser kommunikasjonsrådgiver Eli Anne Tvergrov i Møre og Romsdal politidistrikt.

Den 25 år gamle polske kvinnen har vært savnet siden onsdag i forrige uke. Hun hadde bare vært i Ørsta i litt over en ukes tid og kom til kommunen for å få seg jobb.

Politiet opplyste søndag at de ikke lenger regner med å finne 25-åringen i live. Redningsaksjonen har derfor gått over til å være et søk etter antatt omkommet.

(©NTB)