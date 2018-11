Støre haler inn på Solberg i fersk statsministermåling

Innenriks

I målingen, som er utført av Norstat for NRK, svarer 46 prosent av de spurte at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. 36,6 prosent svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre, mens 17 prosent svarer at de ikke vet.

Erna Solberg er fornøyd med oppslutningen selv om hun gjorde det langt bedre tidligere i år.

– Det er veldig fint at såpass mange fortsatt mener at jeg bør være statsminister. Det har vært høylytt debatt og diskusjon den siste tiden, så jeg skjønner at det har blitt noen forandringer, sier statsministeren.

Solberg har vært mer populær enn Støre i alle NRKs statsministermålinger i 2018. Men hun er langt unna toppresultatet i januar på over 60 prosent. 46 prosent er den laveste oppslutningen for Solberg i år.

– I januar hadde Arbeiderpartiet alvorlige utfordringer og problemer, sier Solberg, og viser til metoo-avsløringene som rystet partiet.

På den forrige statsministermålingen for en måned siden svarte 50,2 prosent at de foretrakk Solberg, mens 33,7 prosent ville ha Støre. I januar var Ap-lederen nede i en oppslutning på 24,5 prosent, men 36,6 er den beste målingen for Støre i år.

– Jeg har fått snakke mer om politikk. Jeg representerer og leder Arbeiderpartiet, og et alternativ til denne regjeringen. At vi får fremgang på partimålinger, håper jeg også fører til fremgang for min rolle, sier Ap-lederen til NRK.

