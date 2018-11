To personer siktet etter brann i Skien

Innenriks

– De er siktet for grovt skadeverk på en bygning på bakgrunn av vitneforklaringer, sier førstebetjent Roger Hagen i Sørøst politidistrikt til NTB ved midnatt natt til onsdag.

Personene, som er kjenninger av politiet, sitter i varetekt. En av dem er avhørt.

Det var rundt klokken 16.50 tirsdag at nødetatene fikk melding om en brann i en bygård i Holbergs gate i Skien. Like før klokken 19 meldte Sørøst politidistrikt på Twitter at brannen var slukket. I 23-tiden tirsdag kveld meldte politiet at to kjenninger var blitt pågrepet.

– Det jobbes forløpende med avhør og videre etterforskningsskritt vil bli gjort i løpet morgendagen, sier Hagen.

Han sier brannvesenet skal tilbake til stedet for å følge opp brannstedet i løpet av natta.

Det skal ikke vært noen som bodde i bygningen. Elektrisitet og vann har vært avstengt.

