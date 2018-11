Landbruksministeren vil ikke stoppe griseordning

Innenriks

Omsetningsrådet har vedtatt at grisebønder skal få tilskudd for å legge ned driften siden det er altfor mye svinekjøtt på lager.

Hoksrud sier til Nationen at det er uheldig at Omsetningsrådet vil bruke 64 millioner kroner av bøndenes penger på å kjøpe ut smågrisprodusenter.

– Det er ikke ønsket at de gjør det, men Omsetningsrådet, og Nortura som markedsregulator, har ansvaret for å sette inn tiltak når det er overskudd. I jordbruksoppgjøret var partene enige om å sette inn tiltak, sier Hoksrud til avisen.

Grisebønder får tilbud om 16.000 kroner per purke om de legger ned driften. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner. Utkjøpsordningen, som er frivillig, skal gjelde inntil 4.000 purker, som er litt over åtte prosent av alle purker her i landet.

(©NTB)