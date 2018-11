Brasil-saken har kostet Hydro 100 millioner

Innenriks

På Hydros årlige kapitalmarkedsdag bekreftet selskapet torsdag at de har brukt 50 millioner kroner på advokater og konsulenter i Brasil-saken. Dette kommer i tillegg til bøter på 65 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Hydros Alunorte-anlegg har produsert på halv kapasitet siden mars. Da påla miljømyndighetene og en domstol anlegget å kutte produksjon med 50 prosent etter anklager om forurenset drikkevann som følge av lekkasjer etter ekstrem nedbør. Hydro har selv tilbakevist beskyldninger om miljøskadelige utslipp.

Halvering av produksjon har gitt selskapet et inntektstap på flere milliarder. Hydro anslår et årlig tap på fem milliarder kroner forutsatt at produksjonen aldri hadde blitt avbrutt. Justert for de store svingningene i råvareprisene, etter at saken sendte prisene til værs, anslår selskapet et tap på 4,5 milliarder. I tillegg kommer 2,5 milliarder kroner som selskapet har lagt på bordet i forhandlinger med myndighetene, skriver DN.

– Vi har ingen spesiell kommentar til det. Det er bare en kostnad vi må ta, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i hydro om pengene de har brukt på advokater og konsulenter.

