Etterforskningen ferdig – rettssaken mot Frode Berg starter trolig på nyåret

Innenriks

– Etterforskningen er ikke rent formelt avsluttet ennå. Nå gjenstår bare papirarbeid før saken kan oversendes domstolen. Det skal sluttføres i løpet av desember, sier den russiske forsvareren til Frode Berg, Ilja Novikov, til NTB.

Erfaringsmessig vil det ta en måneds tid fra retten mottar saken til den kommer opp til behandling.

– Vi regner derfor med at den vil bli behandlet i januar eller februar, sier Novikov.

Frode Berg ble fredag fremstilt for forlenget varetektsfengsling. Som ventet må Berg, som selv var til stede i salen, sitte i varetekt i det beryktede Lefortovo-fengselet i ytterligere to måneder. Et eventuelt neste fengslingsmøte vil finne sted 5. februar.

Støttegruppa Hjelp Frode Berg hjem håper rettssaken kommer snarest mulig.

– Alt henger i en tråd. Frode har gått og ventet på denne rettssaken. Vi vet at han har fått litt lettere soningsforhold. Det er vi veldig glade for, men han sitter buret inn i Moskva og har ingen perspektiver på livet slik det er nå. Samtidig er vi skuffet over norske myndigheter som tilsynelatende ikke gjør noe i kulissene for å få løst dette, sier støttegruppas talsmann, Øystein Hansen, til NTB.

Ett år siden pågripelsen

Berg vil ha sittet fengslet i Moskva i nesten 14 måneder om saken nå endelig kommer opp for retten. Onsdag til uka, den 5. desember, er det ett år siden han ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje mot Russland.

– Det er en stor belastning for alle parter i denne saken at en mann som har passert 60 år skal sitte i det uvisse i Moskva. Derfor er det så viktig at man jobber på alle mulige fronter for at Frode skal komme hjem og forenes med både familien og lokalsamfunnet, sier Hansen.

Da Berg ble pågrepet hadde han på seg 3.000 euro i kontanter, penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

Fem oppdrag

I tillegg til penger skal norsk etterretning, ifølge VGs opplysninger, ha gitt Berg elektroniske lagringskort med kryptert informasjon. De skulle videresendes gjennom det russiske postsystemet til lukkede militærbyer nordvest i Russland, der blant annet Nordflåten har tilhold. Ifølge FSB skal Berg ha vært på fem slike oppdrag i Russland.

Den pensjonerte grenseinspektøren erkjenner at han flere ganger overleverte penger, men hevder han i hovedsak har ansett leveransene som vennetjenester og at han ikke hadde kjennskap til hva som var hensikten med leveransene, opplyser hans norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Under fengslingsmøtet i Moskva fredag uttrykte Berg at han var ved godt mot, selv om oppholdet tærer på helsa, ifølge VG. 63-åringen holdes i et fengsel for personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Risnes og Novikov synes enige om at det ikke finnes noen realistisk mulighet for at Berg skal frifinnes når Moskva byrett behandler spionsaken, selv om han nekter straffskyld etter siktelsen. De er nå mest opptatt av hvordan Frode Berg raskest mulig skal komme seg ut av Russland etter at dommen er rettskraftig.

Det kan enten skje ved at han blir benådet, eller ved at det forhandles fram en avtale om soningsoverføring mellom Norge og Russland.