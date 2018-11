Fakta om Frode Berg

Innenriks

* Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes.

* Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært engasjert i norsk-russisk samarbeid.

* Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje.

* Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.

* 2. februar ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 3. mai. Den ble så forlenget med ytterligere tre måneder.

* 14. juni forkastet en russisk domstol anken fra Berg, der han begjærte seg løslatt mot kausjon.

* 18. juli ble Berg varetektsfengslet i Russland i ytterligere minst to måneder.

* 1. oktober ble fengslingen igjen forlenget, til 5. desember.

* 30. november ble varetektsfengslingen av Berg forlenget i ytterligere to måned. Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, opplyser til NTB at det ligger an til domstolsbehandling enten i januar eller februar.