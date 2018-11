Frode Berg framstilles for forlenget varetektsfengsling

Innenriks

Onsdag neste uke, 5. desember, er det ett år siden den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet i Moskva og siktet for spionasje.

Fredag blir han framstilt for forlenget varetektsfengsling i Lefortovo-domstolen i Moskva.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes opplyste til NTB tidligere denne uken at mye tyder på at en rettssak kan være nært forestående. Risnes har et håp om at spionsaken kan komme opp for domstolen allerede i januar.

Ifølge Aftenposten har Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov blitt nektet å snakke med nordmannen tre ganger de siste to ukene.

Berg ble for to uker siden flyttet til en bedre celle og har fått ha telefonkontakt med familien, skriver avisen.

Novikov sier han ikke tror Berg blir frifunnet i denne saken, ei heller at han blir benådet. Hans vurdering er at FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, vil eskortere Berg ut av Russland og levere ham på grensen.

– Men uansett vil det ikke skje uten en avtale, sier Novikov til Aftenposten.

