Lysbakken: – Erna Solbergs abortforklaring er ikke troverdig

Opposisjonen reagerer på at Solberg ikke fortalte Stortinget at Helsedepartementet hadde vurdert endringer i abortloven samtidig som KrF debatterte sitt veivalg. Helseminister Bent Høie (H) bekreftet torsdag at han hadde bedt embetsverket om juridiske vurderinger av KrFs abortkrav.

Solberg har to ganger vært i Stortinget for å svare på spørsmål om abortloven. 14. november svarte hun på flere spørsmål hun hadde fått på forhånd i den ordinære spørretimen, og en uke senere stilte hun i den spontane, muntlige spørretimen.

– Det er ikke troverdig når Erna Solberg forklarer at hun ikke visste om Høies arbeid med abortloven med at hun ble stilt spørsmål om det i en muntlig spørretime og derfor ikke var forberedt på spørsmålet. Uka før fikk hun nemlig spørsmål fra meg om arbeidet med endringer i paragraf 2c i den ordinære spørretimen, det vil si at hun fikk spørsmålet skriftlig en uke i forveien, og da sa hun akkurat det samme, sier Lysbakken til NTB.

– Faktisk gjentok Solberg og Høie hele seks ganger i den ordinære spørretimen 14. november at regjeringen ikke har noe arbeid på gang for å endre dagens abortlov, påpeker han.

– Ført bak lyset

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, som den 21. november blant annet spurte om Solberg kunne bekrefte at departementets embetsverk ikke har gjort undersøkelser om lovendringer, mener statsministerens svar har ført Stortinget bak lyset.

Men Solberg avviser blankt anklagen og sier til NTB at hun da ikke visste om arbeidet helseministeren hadde satt i gang i sitt departement.

– I muntlig spørretime får du spørsmål du ikke er forberedt på å svare på, og derfor har du ikke gjort undersøkelsene. Og derfor har jeg verken villedet eller annet, sier hun.

På spørsmål fra NTB om hun burde ha vært informert om arbeidet i departementet, sier hun:

– Nei, det var det ingen grunn til. Dette er et helt normalt arbeid i en hvilken som helst regjering, at du spør om faglige spørsmål som kan komme opp også i det partipolitiske arbeidet.

– Tilpasser

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Solberg forsøker å tilpasse historien til begivenhetene.

– Det er helt OK at en helseminister bruker sitt embetsverk for å belyse et tema. Men Solberg kan ikke på den ene siden si at «jeg er ikke statsminister, jeg bare svarer på et spørsmål som Høyre-leder» for i neste øyeblikk snu seg rundt og bruke statsministerfullmakten og helseministerfullmakten til å be embetsverket om å utrede, sier Ap-lederen til NTB.

– Abortutspillet har alle tegn på å være rigget – og nå vet vi at det var understøttet av et notat fra Helsedepartementet, fortsetter han.

Solberg har sagt at hun svarte på en utfordring fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til både Solberg og Støre om de var villige til å endre på abortloven. Ropstads utspill kom 18. oktober.

Høie opplyser at han ba embetsverket om juridiske vurderinger etter at KrF-leder Knut Arild Hareide hadde tatt opp sorteringssamfunnet i sin bok 25. september, og KrFs landsstyre 28. september slo fast at dette var en prioritert sak i retningsvalget. Han understreker imidlertid at regjeringen ikke har satt i gang noe lovarbeid for å endre loven.

Abort i forhandlingene

Statsministeren bekrefter langt på vei at endringer i abortloven er tema i forhandlingene KrF har med Høyre, Frp og Venstre om en mulig utvidelse av regjeringen:

– Ja, i forhandlingene jobbes det med alle mulige saker. Disse sakene kommer også ut av den likeverdsreformen som KrF er opptatt av. Så får vi se hvor langt vi kommer etter hvert, sier hun på spørsmål fra TV 2.

