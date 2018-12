Antirasistisk Senter frykter voldshendelser vil gi rasistene sympati

Innenriks

– Vold er skadelig blant annet fordi det kan skape en absurd sympati for høyreekstreme. Det så vi i NRK-innslaget om saken hvor flere ytterliggående aktører på høyresiden får komme til orde ved å prøve å skape sympati for seg selv, sier Berglund Steen til Klassekampen.

Ifølge NRK mener politiet at antifascister har havnet i voldelige konfrontasjoner med nazister og høyreekstreme 13 ganger det siste året.

Fredag ettermiddag arrangerte Antirasistisk Senter en demonstrasjon mot nynazisme utenfor Stortinget. Helgen før hadde nynazister en demonstrasjon på samme sted.

Under fredagens demonstrasjon ble to personer pågrepet etter en slåsskamp mellom flere personer. Rune Berglund Steen opplyste overfor NTB at de to–en mann og en kvinne–tilhører grupperingen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

Steen sier til Klassekampen at politiet må gjøre alt de kan for å slå ned på nynazister. Han sier en voldslinje fra antirasister ikke er veien å gå.

– Det er så mange av oss og så få av dem, at det ikke er nødvendig å bruke vold for å bekjempe dem, sier han.

Sist søndag barket demonstranter sammen i Oslo da flere personer møtte opp til en politisk markering mot at Norge signerer Marrakech-avtalen.

