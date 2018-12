Bare Rødt støtter grønt mistillitsforslag mot regjeringen

Innenriks

MDG fremmet mandag et mistillitsforslag mot regjeringen for ikke å ha fulgt opp Stortingets vedtak om klimakutt, samt for å bryte med intensjonene i klimaloven som ble vedtatt i 2017.

Mistillitsforslaget ble fremmet under Stortingets debatt om neste års forslag til statsbudsjett mandag, den såkalte finansdebatten.

De andre opposisjonspartiene – bortsett fra Rødt – vil imidlertid ikke være med på noen regjeringsjakt. Aps stortingsrepresentant Espen Barth Eide sier han deler MDGs bekymring, men at mistillit er «et galt virkemiddel i dagens situasjon».

– Vi vil heller jobbe med regjeringen om å tenke ut måter å løse dette på gjennom utslippsbudsjetter, sa Barth Eide under debatten.

«Bader i palmeolje»

Også Sp, KrF og SV vender tommelen ned.

SVs representant Lars Haltbrekken skriver i en epost til NTB at partiet ikke har tillit til regjeringens klimapolitikk, «som bader i palmeolje», men at et regjeringsskifte må komme gjennom å få et nytt flertall, ikke ved et mistillitsforslag.

– Vår tålmodighet med Solberg-regjeringen tok slutt for lenge siden. Derfor gikk vi til valg på en rødgrønn regjering. Erna Solberg (H) var ikke en mulig statsministerkandidat for oss, slik hun var for MDG, legger han til.

Senterpartiets Marit Arnstad kaller mistillitsforslaget «merkverdig og kunstig»

– Siste sjanse

Det eneste partiet som støtter MDG er Stortingets andre enmannsparti Rødt.

– Vi har en regjering som står i veien for en miljøpolitikk som gjør det som er nødvendig og rettferdig, derfor stemmer vi for klimamistillitsforslaget, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Dette statsbudsjettet var siste sjanse for å oppnå målet for 2020 som Stortinget har vedtatt, og fasiten er at Erna Solberg bommer tre millioner tonn på mål, sier han.

Ifølge regjeringens budsjettforslag kommer norske utslipp av klimagasser til å være på 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Dette er godt over Stortingets vedtak om utslipp på maks mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

– Ubegripelig av SV

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, sier han er glad for Rødts støtte, men skuffet over de andre partiene, og særlig SV, som vanligvis er en nær alliert i klimapolitikken.

– Det er ubegripelig at SV fortsatt har tålmodighet og velger å frede en regjering som bryter klimaforliket, og som prioriterer skattekutt for de rike fremfor klimakutt for alle. Klimasaken er vår tids viktigste solidaritetssak. Denne saken viser at det virkelig trengs et grønt parti i Norge, som evner å se forbi det blokkpolitiske spillet og som ikke sitter stille og aksepterer det når klimamålene brytes, sier Hermstad til NTB.

– MDG og Rødt er de eneste partiene som ikke har sittet i regjering, og som ikke har ansvar for at vi nå ikke når klimamålet vi har satt oss. Jeg er likevel overrasket over at Ap, Sp, SV og KrF velger å frede Solberg-regjeringen, og tydeligvis er komfortable med at regjeringen overkjører Stortingets vedtak, sier Hermstad.

