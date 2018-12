Dette skjer i dag

Innenriks

Finansdebatt og taxidemo på Stortinget

Finansminister Siv Jensen (Frp) redegjør for regjeringens forslag til statsbudsjett. Møtet varer utover kvelden.

I forkant av debatten i Stortinget blir det markering mot økningen i «Taxiavgiften» i årets budsjettavtale samt forslaget til liberalisering av regelverket som er ute på høring.

Dom i ankesaken mot svensk kulturprofil

Det ventes dom i ankesaken mot den fransksvenske kulturprofilen Jean-Claude Arnault, som ble dømt for voldtekt i en lavere rettsinstans.

Arnault er nøkkelfiguren i skandalen rundt Svenska Akademien, som førte til svekket tillit til institusjonen som derfor ikke delte ut Nobels litteraturpris i år.

EU-ministre prater «evig sommertid»

EUs samferdselsministre møtes for å drøfte når «evig sommertid» kan innføres. En rapport nettavisa Politico har fått tilgang til slår fast at EU-kommisjonens forslag om å avvikle ordningen allerede i 2019 er for ambisiøs.

Nå kan hele saken bli utsatt til 2021.

Tre astronauter klare til avreise

For første gang siden en avbrutt oppskyting i oktober, er astronauter klare til å sendes opp til Den internasjonale romstasjonen ISS mandag.

Den russiske kosmonauten Oleg Kononenko, canadiske David Saint-Jacques og Anne McClain skal skytes opp fra romfartsbasen Bajkonur i Kasakhstan.

Bush på lit de parade

USAs 41. president George H.W. Bush som døde fredag, flys mandag til Washington der han får en nasjonal minneseremoni onsdag.

Båren til Bush settes til syning i Kongressbygningen på Capitol Hill til onsdag. Torsdag begraves Bush i hjemstaten Texas.

