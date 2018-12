Frp: For høyt tilskudd til partienes stortingsgrupper

Innenriks

Partienes stortingsgrupper har de siste fem årene mottatt over 862 millioner offentlige kroner via statsbudsjettet, har Aftenposten vist gjennom flere artikler.

Fra 2007 til 2017 økte stortingsgruppenes samlede egenkapital fra 96 til 152 millioner kroner. Justert for prisstigning utgjør det en økning på 33 millioner kroner.

Aller mest har Høyre med 54 millioner kroner på konto ved utgangen av 2017. Deretter følger Frp med nesten 48 millioner kroner.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp innrømmer overfor Aftenposten at de har en «betydelig egenkapital» som er «langt over det vi trenger som buffer».

– Frp synes det er naturlig at presidentskapet tar initiativ til en ny vurdering av hvor mye penger det er riktig at stortingsgruppene skal få til driften. Størrelsen på oppsparte midler hos de store partigruppene tilsier at dagens gruppetilskudd er for høyt», skriver Limi i en epost til avisen.

Arbeiderpartiets egenkapital har gått ned og er nå på 31,2 millioner kroner.

