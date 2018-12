Lysbakken mener Solberg leder «de rikes regjering»

Innenriks

Lysbakken forteller VG at han har basert seg på regjeringens tall og prognoser, som han mener viser at stadig større andel av skattekuttene går til de rikeste.

– I perioden 2014 til 2017 fikk de 10 prosent med størst formue nesten en tredel av alle personskattekuttene. Tallene for 2018 viser at regjeringen har økt takten: I år har denne gruppen superrike mottatt hele 42,7 prosent av alle personskattekuttene, sier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser Lysbakkens kritikk som «sosialistisk misunnelse» og hevder at SV-lederen ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig.

– Faktum er at Norge har blant verdens laveste ulikhet. Det som er viktig for landet er at regjeringen fører en politikk som legger til rette for at folk kan ha en jobb å gå til, samtidig som vi løfter innsatsen familiene som sliter med svak økonomi, sier hun.

