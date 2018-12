Pisket iransk kvinne tapte mot UNE – anker dommen

Innenriks

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hun krevde også ny behandling av asylsaken sin og at tidligere vedtak måtte kjennes ugyldige, melder NRK.

Bayat må ifølge dommen fra Oslo tingrett dekke sakskostnadene til Utlendingsnemnda (UNE) med 241.000 kroner.

Advokaten overrasket

«Slik nærværende sak framstår, med det saksforhold og de avgjørelser som etter hvert er truffet, har UNE etter rettens syn foretatt en grundig og saklig vurdering av de ulike hensyn basert på de faktiske forhold», heter det i den 80 sider lange dommen.

Allerede mandag ettermiddag hadde Bayat i samråd med advokat Erlend Liaklev Andersen avgjort at dommen ankes.

– Jeg er overrasket over resultat. Vi er uenige i avgjørelsen, sier advokaten til NTB.

Viste bilder av piskeslag

Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 med den begrunnelse at hun var rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til. Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Saken tok en ny vending da dommen ble effektuert, og hun fikk piskeslagene 19. september samme år. Dagen etter viste TV 2 bilder av Bayats rygg, og saken vakte sterke reaksjoner i Norge.

Bayat kom tilbake til Norge i oktober i fjor. I august fikk hun midlertidig opphold på tre år. Bayat kan i mellomtiden søke om permanent opphold på bakgrunn av familiegjenforening med sønnen, som har oppholdstillatelse fordi hans far bor i Norge.