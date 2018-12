Dette skjedde i natt

Innenriks

DJ ba Hegerberg «twerke»

Det kokte på sosiale medier etter at den franske DJ-en Martin Solveig ba fotballspiller Ada Hegerberg om å utføre en rumpedans på scenen da hun var første kvinne som ble tildelt prestisjetunge Ballon d'Or mandag kveld.

Hegerberg selv bedyrer at gullballen betyr mest for henne og at den kleine forespørselen, som hun takket nei til, ikke ødela kvelden.

20 evakuert etter brann

Brannvesenet slukket raskt en brann i en blokk i Kristiansand der 50 beboere er registrert. 20 personer ble evakuert en times tid på grunn av røykutvikling. Tre ble tatt til legevakt med lettere skader.

Kriminalteknikere skal undersøke brannstedet, opplyser politiet til NTB.

Forsiktig nedgang i Asia

De asiatiske børsene falt forsiktig tirsdag formiddag. I Tokyo gikk Nikkei-indeksen ned med beskjedne 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen falt dobbelt så mye.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 0,2 prosent fra start. På den andre siden av grensen falt hovedindeksen i Shenzhen like mye, mens indeksen i Shanghai var ned 0,1 prosent.

Bushs båre på plass i Kongressen

Båren til George H.W. Bush ankom kongressbygningen i Washington der han skal ligge fram til den siste reisen hjem til bisettelsen i Texas.

President Donald Trump og kona Melania var blant dem som kom til Kongressen for å vise Bush den siste ære.

Høring mot britisk regjeringsadvokat

Theresa Mays øverste juridiske rådgiver Geoffrey Cox risikerer å bli kastet ut av Parlamentet for å ha holdt tilbake et brexitnotat, skriver flere medier.

Cox anklages for «forakt for Parlamentet» etter at han mandag bare ga fra seg et 45 sider langt sammendrag av et juridisk notat om brexit, som opposisjonen hadde bedt om å få.

Trump krever millioner av pornostjerne

Donald Trump krever nærmere 800.000 dollar i sakskostnader og erstatning fra Stormy Daniels etter at pornostjernens søksmål mot presidenten ble avvist.

Daniels' advokat, Michael Avenatti, sier størrelsen på kravet er grotesk og opprørende. Daniels hevder hun hadde et forhold til Trump i 2006.

