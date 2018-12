Grande avkrefter konflikt med Abid Raja

Innenriks

– Det har ikke vært en langvarig konflikt, det har kun vært det som har skjedd disse ukene. Jeg trodde at dette var over da vi hadde hatt et lite møte, men vi skal nok klare å ordne opp i dette igjen, sier Venstre-lederen til NTB etter at hun hadde presentert den nye stortingsmeldingen om frivillighet onsdag ettermiddag.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja ble sykmeldt etter at han ble skjelt ut av sin partileder. I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte Grande Raja for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti.

Grande har lagt seg flat og erkjent at hun sa dumme ting om partifellen.

Onsdag kom den første kommentaren fra Raja etter sykmeldingen:

– Tusen hjertelig takk til alle dere i Viken Venstre og blomsterhilsen – det varmer mitt hjerte. Nå føler jeg at ‘han derre Abid Raja’ er motivert igjen til å jobbe!, heter det blant annet i meldingen som Raja sendte til partifeller onsdag ifølge Romerikes Blad.

Avlyste møte

Tirsdag kveld denne uken skulle Raja og Grande etter planen møtes hjemme hos sistnevnte. Men dette møtet skal ha blitt avlyst, ifølge TV 2.

Partilederen ville ikke bekrefte eller avkrefte om møtet fant sted overfor NTB.

– Vi har kommunisert ofte, men jeg har ikke noe behov for å gå ut med når og hvor og på hvilken måte, sier hun.

DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim karakteriserer tilliten mellom Raja og Grande som «på farlig lavt nivå» i en kommentar i DN tirsdag.

– Denne saken må vi oppfatte som et utslag av at disse to har samarbeidsproblemer og lav tillit til hverandre, fastslår Alstadheim overfor NTB.

Landsstyremøte til helgen

Til helgen holder Venstre landsstyremøte, og det er naturlig at situasjonen blir tatt opp der, ifølge partilederen.

– Det er ikke lagt opp til et eget tema, men jeg regner med at alle sammen har lyst til å vite at vi er i en prosess. Og så tror jeg samtidig at veldig mange i Venstre er opptatt av hvordan det går med Abid, og det må vi kunne svare på, sier Grande.

Kilder i partiet har uttalt at de forventer at situasjonen er avklart og skværet opp innen landsstyremøtet, ifølge TV 2.

