Høyre og Frp mener mistillit mot regjeringen er politisk spill

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet må ta sin del av ansvaret for manglende terrorsikring som Riksrevisjonen to ganger har kritisert regjeringen Solberg kraftig for, mener Høyre og Fremskrittspartiet.

Både kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder Svein Harberg (H) og komitémedlem Ulf Leirstein (Frp) hevder at mistillitsforslaget fra Ap, SV og Sp – som også Rødt stiller seg bak – er et politisk spill.

– Svært fornøyd

Begge avviser at statsminister Erna Solberg (H) ikke var tilstrekkelig klar i sine svar i den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg skjønner at det kommer kritikk mot regjeringen for manglende informasjon om nye planer og mål for gjennomføringen av tiltakene. Jeg er derfor svært fornøyd med at statsministeren var så tydelig i høringen om at dette burde vært meldt tilbake til Stortinget på en bedre måte, sa Harberg i sitt første innlegg.

Han viste til at Solberg i høringen sa at Stortinget burde vært informert tidligere, tydeligere og mer samlet, noe hun på vegne av regjeringen tok selvkritikk på.

– Det er en erkjennelse det står respekt av. Statsministerens uttalelser viser at hun tar Stortinget på alvor, sa Harberg.

Svært alvorlig

Harberg avsluttet sitt innledende innlegg med å kritisere opposisjonen som han mener er mer opptatt av et politisk spill enn sakens alvor, noe Leirstein fulgte opp i sitt innlegg:

– Det er noe spesielt at opposisjonen må vise til en opphetet TV-debatt og debatt på Dagsnytt 18 for begrunne mistilliten. Det vitner om at man har en svært dårlig sak. Det er ingen tvil om at forarbeidet fra den forrige regjering var for dårlig, sa Leirstein.

Utgangspunktet for onsdagens debatt er kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens knusende rapport som konkluderte med at regjeringens mangelfulle arbeid med objektsikring har vært «svært alvorlig». Det er den sterkeste ordlyden Riksrevisjonen kan komme med.

