Lysbakken mener regjeringen opptrer maktarrogant

– I dag hadde statsministeren anledning til å beklage skikkelig. Beklage at Stortinget hadde fått feil informasjon som ikke ble rettet opp i før riksrevisjonens rapport, sa Lysbakken.

– Det må være et tankekors for KrF at regjeringen ikke går en centimeter lenger i dag enn det de har gjort tidligere, sa Lysbakken.

KrF har valgt å ikke støtte de rødgrønens mistillitsforslag mot regjeringen, men går i stedet for et såkalt daddelvedtak som uttrykker sterk kritikk av regjeringen.

Lysbakken mener regjeringen ikke svarer på spørsmål og ikke evner å selvkritikk, og han etterlyser større ydmykhet fra regjeringspartiene.

– Det vi ser nå er en oppvisning i maktarroganse, konstaterer han.

Han gikk i rette med Erna Solbergs (H) uttalelse i Stortinget onsdag om at opplysningene som ble gikk kunne «oppleves feil».

– Feilopplevd informasjon er en parlamentarisk nyvinning som jeg ikke tror vi skal ta inn i grunnloven, sa Lysbakken.

