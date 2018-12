Partitopper i Venstre verner Trine Skei Grande

Innenriks

– Det er bra at Trine har bedt om unnskyldning. Jeg har full tillit til både Trine og Abid. Begge gjøre en svært god jobb for partiet, sier fylkesleder Boye Bjerkholt i Akershus til Dagbladet.

Avisen har snakket med ti fylkesledere og sentralstyremedlemmer i forkant av at landsstyret i Venstre skal samles til helga. Selv om enkelte kilder i partiet beskriver situasjonen som kritisk etter at det ble kjent hvordan Trine Skei Grande æreskjelte sin parlamentariske leder under et budsjettmøte, er det ingen som utad gir uttrykk for noe annet enn tillit til partilederen.

Parlamentarisk leder og finanspolitisk talsmann Abid Raja er sykmeldt på ubestemt tid etter utskjellingen. Han har ikke villet kommentere konflikten overfor NTB, utover å bekrefte at han er sykmeldt.

– Jeg har tillit til henne som partileder. Utover det har jeg ikke tenk til å mene så mye mer om denne saken, sier sentralstyremedlem og statssekretær Sveinung Rotevatn.

Han poengterer at regjeringsforhandlinger med KrF står for døra, og mener partiet bør konsentrere seg om dem nå.

– Det må være rom for at folk gjør feil, særlig når man beklager det. Jeg er glad for at Trine har beklaget, og har tillit til at hun og Abid ordner opp i dette på en god måte, vi trenger dem begge to, sier sentralstyremedlem og Grandes vara på Stortinget, Guri Melby.

