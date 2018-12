Regjeringen ønsker å forenkle frivillighetsarbeidet i Norge

Innenriks

Kulturminister Trine Skei Grande (V) presenterte onsdag ettermiddag hovedinnholdet i den nye stortingsmeldingen. Det skjedde på Frivillighet Norges markering av FNs internasjonale dag for frivillig innsats på DOGA i Oslo.

Blant hovedpunktene i frivillighetsmeldingen er blant annet satsingen på momskompensasjon, noe som har vært et sentralt tema i Frivillighet Norges hovedkrav til regjeringen.

I tillegg ønsker regjeringen å gjøre hverdagen enklere for de frivillige i Norge gjennom en forenklingsreform. Reformen innebærer blant annet en økt satsing på frivillighetsregisteret, forsøk på flerårige tildelinger og opprettelse av et eget forenklingsråd.

– Nesten alle fellesskapsinstitusjoner i Norge kommer fra frivillighet, og så har staten på et eller annet tidspunkt overtatt det. Frivilligheten skal være fri for politisk styring, og det betyr større tillit og mer ansvar, sa kulturministeren.

– Viktig fellesskapsarena

– Frivilligheten er en av de viktigste fellesskapsarenaene vi har her i landet. Den er en viktig dannelsesinstitusjon fordi den er med på å myndiggjøre borgere til å ta ansvar for samfunnets utvikling, sa Grande til NTB etter presentasjonen.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge sier han er optimistisk etter presentasjonen av den nye frivillighetsmeldingen.

– Vi er glade for å ha en kulturminister som forstår og anerkjenner frivillighetens betydning, og som snakker vårt språk, sier han.

Han mener meldingen viser ambisjoner om å styrke frivilligheten, og sier han har store forventninger til gjennomføringen.

– Det er gledelig at regjeringen ønsker å forplikte seg til en opptrappingsplan, men vi vet allerede at dette ikke er nok for å sikre full momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen, som oppfordrer KrF til å jobbe for saken i regjeringsforhandlingene.

Blant de mest frivillige i verden

Nordmenn er blant de mest frivillige i verden, ifølge Virke. I 2016 tilsvarte frivillig innsats på landsbasis 75 milliarder kroner, tilsvarende 148.000 årsverk, og regjeringen ønsker nå å legge til rette for enda flere frivillige.

– Vi er svært glade for at frivillighetsmeldingen nå setter et mål om å få flere frivillige. Det gjør Norge til et bedre og varmere samfunn, sier direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han er svært fornøyd med frivillighetsmeldingens forenklingsreform.

– Jeg er selv med på å drive en festival på Mortensrud og vet hvor mye tid som kreves for å drive frivillige organisasjoner og aktiviteter. Forenklingsarbeidet vil gjøre jobben lettere, og vi kan bruke mer tid på selve aktiviteten og mindre tid på rapportering, skjemavelde og byråkrati, sier Kristensen.

