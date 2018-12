Fakta om Nadia Murad

Innenriks

* Vinner av Nobels fredspris for 2018, som hun deler med Denis Mukwege.

* Født i 1993 i landsbyen Kojo i Sinjar-provinsen nord i Irak, der hun vokste opp og drømte om å bli historielærer og makeupartist.

* Tilhører den etniskreligiøse folkegruppa yazidi, som ikke anerkjennes som rettroende av muslimer.

* Mistet begge foreldre og seks av sine ni brødre da IS gjennomførte folkemord mot yazidiene fra 3. august 2014.

* Bortført med sine to søstre av IS, tvunget til å konvertere og brukt som sexslave til hun rømte en måned senere.

* Kom i 2015 som flyktning til Tyskland, hvor hun siden har vært bosatt.

* Har delt sin historie med FN og verden og kjemper for rettferdighet for yazidiene.

* Ble i 2016 FNs første goodwillambassadør for verdighet for overlevende ofre for menneskehandel.

* Utga i 2017 boka "Den siste jenta: Historien om mitt fangenskap og min kamp mot Den islamske staten" (norsk oversettelse i 2018).

* Hedret med EUs menneskerettighetspris og Václav Havel-prisen i 2016.

(Kilde: NTB, snl )