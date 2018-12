Solbergs abortsvar på bordet i kontrollkomiteen

Innenriks

– Vi må finne ut om statsministeren og helseministeren har svart sant og spilt med åpne kort når de overfor Stortinget har nektet for at regjeringen jobber med endringer i abortloven, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

På neste møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil Fylkesnes be om at komiteen sender et brev med flere spørsmål om saken til Solberg (H) og Høie (H).

Veivalget

Fylkesnes viser til at Høie for en uke siden bekreftet at han ba juristene i Helsedepartementet vurdere spørsmål om eventuelle endringer i abortloven. Høie ga oppdraget til embetsverket etter å ha lest KrF-leder Knut Arild Hareides bok og fulgt ned på KrFs landsstyremøte i slutten av september.

Etter KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november har mange tillitsvalgte sagt at Solbergs åpning for å diskutere endringer i abortloven med KrF veide tungt da partiet gjorde sitt veivalg.

Kun søkt råd

Både Høie og Solberg avviser overfor NTB at de har villedet Stortinget ved å si at det ikke har pågått noe arbeid i regjeringen med å endre abortloven:

– Jeg har full anledning til å bruke embetsverket i departementet for å kunne svare på spørsmål i aktuelle debatter som reises av andre partier, pasientorganisasjoner eller mediene, sa helseministeren da han bekreftet at han hadde satt juristene i sving med å se på loven.

Dagen etter sa Solberg at hun var ukjent med Høies arbeid da hun svarte på spørsmål om abortsaken i Stortinget.

Dekkende svar?

Fylkesnes mener det er all grunn til å følge opp saken.

– Solberg sier at hun ikke visste at Høie hadde bedt embetsverket se på endringer av abortloven. Men Høie må jo ha visst det. Hvordan kunne han da si det samme som Solberg om at det ikke pågikk et arbeid med å endre abortloven, når han selv hadde satt i gang dette arbeidet, undrer Fylkesnes.

– Det er all grunn til å spørre de to om det ble gitt dekkende svar med tilstrekkelig informasjon i spørretimen 14. november, sier han til NTB.

Ap må vurdere

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen sier at Arbeiderpartiets oppfølging av saken i utgangspunktet ligger i helse- og omsorgskomiteen.

– Jeg utelukker ikke at dette kan bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, men enn så lenge ligger den i fagkomiteen. Og uansett må jeg først lese Fylkesnes forslag til brev før jeg kan si om vi vil slutte oss til å ta saken, sier Andersen.

