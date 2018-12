Dette skjedde i natt

Innenriks

To pågrepet etter væpnet ranTo menn i 20-årene er pågrepet i Trondheim, mistenkt for et væpnet ran hjemme hos en mann i 40-årene. Mennene ble pågrepet natt til fredag uten dramatikk, ifølge politiet.– De viste fram et våpen, men vi ønsker av hensyn til etterforskningen ikke gå ut med opplysninger om våpenet, sier operasjonsleder Bengt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge

Det er varslet mye nedbør i Sør-Norge de neste dagene, og med temperaturer ned mot null grader. Det er også følge meteorologene fare for underkjølt regn de neste tre dagene.– Fredag ventes vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og temperaturer rundt null grader. Vi ber bilister kjøre etter forholdene og vise hensyn, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter. Varselet gjelder for or Øst- og Sørlandet.

Hamas-fordømming nedstemt i FN

USA fikk ikke gjennomslag for sitt forslag om at FN for første gang skulle fordømme Hamas, islamistgruppen som styrer Gazastripen.Forslaget fikk 87 stemmer, mens 58 land stemte mot og 32 avsto fra å stemme. Dermed var amerikanerne et godt stykke unna å oppfylle kravet om to tredels flertall.

Perus fotballpresident fengslet

Perus fotballpresident Edwin Oviedo ble tirsdag pågrepet, mistenkt for å være involvert i et «korrupt nettverk», hvor han beskyldes for å bestukket dommere ved å gi dem billetter til VM, hvor Peru klarte å kvalifisere seg for første gang på 36 år. Han er foreløpig fengslet i 15 dager.

Trump kan ha ny FN-ambassadør klar

Nyhetstjenesten Bloomberg har snakket med tre uavhengige kilder som alle sier at Trump ønsker at utenriksdepartementets talsperson Heather Nauert tar over som ny FN-ambassadør.

Dagens FN-ambassadør Nikki Haley gir seg ved årsskiftet etter to år i jobben.

Mann henrettet i den elektriske stol

David Earl Miller ble torsdag den andre innsatte på like mange måneder som er henrettet i den elektriske stol i den amerikanske delstaten Tennessee. Henrettelsen av Miller fant sted torsdag kveld lokal tid i et fengsel i Nashville.

Han ble dømt til døden for å ha drept en psykisk utviklingshemmet kvinne i 1981og var den som hadde sittet lengst på dødscella i delstaten.

