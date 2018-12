Kripos har analysert håndskriften på bombepakken fra Ski

Innenriks

En ansatt fikk mistanke om at noe var galt da pakken skulle åpnes onsdag morgen, og slo alarm. Politiets bombegruppe ble tilkalt og uskadeliggjorde bomben ved å avfyre skudd mot den.

– Jeg er imponert over den innsatsen som er gjort til nå, både av vårt politidistrikt og de etatene som har bistått oss i går kveld og i natt, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til NTB fredag formiddag.

Blant dem som har jobbet med saken, er svært mange teknikere hos Kripos. Taktikere derfra har vært i politihuset på Ski, og skriftanalytikere fra samme etat har analysert håndskriften.

– Det sentrale er å få identifisert gjerningsmannen ved å analysere det som er funnet i bomba, og ved skriftanalyse. Vi har gjort mange taktiske grep og gjennomført en rekke avhør. Vi har kommet veldig langt, men i den fasen vi er i nå, går vi ikke ut med så mye informasjon, sier Skarpeid.

Søker i Norge

Det sentrale søkeområdet er Norge. En viktig del av politiets etterforskning er å kartlegge mulige mistenkte. Flere politidistrikter er involvert, men det er hovedsakelig Øst politidistrikt som etterforsker saken siden bombepakken skulle leveres til Ski.

Av polititaktiske hensyn vil han ikke si noe nå om bombens beskaffenhet, hva den inneholder eller om den er profesjonelt eller amatørmessig lagd.

– Men det er en sprengladning som var konstruert for å detonere ved åpning. Hensikten var å gjøre skade, sier politiadvokaten.

Går gjennom sikringsrutiner

«Politiledere over hele landet går nå gjennom egne sikringsrutiner for terrorberedskap. Kan det sendes en bombe via posten til politihuset i Ski, er ingen i politiet unntatt fra trusselen. Dette er en svært alvorlig situasjon for etaten og en direkte trussel mot demokratiet», skriver forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag fredag.

Han poengterer at hendelsen viser at terrortrusselen også er reell utenfor storbyene, og at de ansatte i politiet er spesielt utsatt.

«De ansatte som ble eksponert for bomben i Ski, var kontoransatte uten operativ trening og utstyr. Hendelsen er en tydelig påminnelse til politiledere om at terrorsikring og beredskap må gjelde alle ansatte og gjennomsyre hele organisasjonen», skriver Krogh videre.

