– Vi kommer ikke til å heve den for å reparere den, sier CCB-sjef Kurt Rune Andreassen til Sysla.

Den historiske dokken sank 26. november. Den var 106 år gammel, og CCB hadde brukt mellom 10 og 15 millioner kroner på å ruste den opp.

Årsaken til at dokken sank er ikke klarlagt. Nå ligger den under vann, og kun en liten mast stikker opp over vannoverflaten.

– Det blir mest sannsynlig heving og fjerning, sier Andreassen.

