Byrådet i Oslo vil forby ulvejakt

Innenriks

I byrådets nye skogplan foreslås det å forby jakt på småvilt, kvotejakt på gaupe og lisensfelling av gaupe, ulv, jerv og bjørn, skriver Aftenposten.

– Ulven er en sterkt utrydningstruet art. Med dette ønsker Oslo kommune som grunneier å sende et signal om at vi er beredt til å ta vår del av ansvaret for å sikre en levedyktig ulvestamme i Norge, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Byrådet ønsker at Oslomarka skal bli villere og mer mangfoldig, og mener at rovdyr hører med. Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) er kritiske til forbudet og mener det går mot Stortingets vedtatte rovviltpolitikk.

– Med et generelt forbud mot all jakt på store rovdyr, etablerer byrådet i praksis et reservat. Det blir derfor åpenbart for oss at dette er en politisk markering og uttrykk for en negativ holdning til jakt, sier leder Line Lillebø Osfoss i Oslo NJFF.

