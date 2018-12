Dette skjedde i natt

Innenriks

Mann dømt for bilangrep i Charlottesville

Mannen som kjørte inn i en gruppe demonstranter og drepte 32 år gamle Heather Heyer, er funnet skyldig i overlagt drap. Juryen trodde ikke på James Alex Fields' forklaring om at han handlet i selvforsvar og fryktet for sitt liv.

Fields risikerer livstid i fengsel for drapet. I en føderal rettssak for hatkriminalitet risikerer han å bli dømt til døden.

Rettspapirer mot to Trump-topper

Det føderale rettsvesenet mottok nye dokumenter knyttet til straffesakene mot to av Donald Trumps fremste rådgivere. Mens advokat Michael Cohen (bildet) får moderat strafferabatt for å ha samarbeidet med russlandsgranskerne, ser det dårligere ut for Paul Manafort.

Valgkampstrategen har trolig brutt avtalen sin ved å lyve gjentatte ganger. Han kan dermed få en langt strengere straff enn de ti årene han var forespeilet.

Seks døde på nattklubb

Seks personer mistet livet da det oppsto panikk på en nattklubb i nærheten av den italienske havnebyen Ancona natt til lørdag.

Ifølge de første meldingene i italienske medier oppsto panikken da det ble sprutet ut tåregass som en gjest hadde med seg. Rundt 100 personer ble skadd i kaoset.

Kaos på glatte veier

En rekke steder på Østlandet havnet biler og folk i grøfta på grunn av svært vanlige kjøreforhold. oslopolitiet ber folk la bilen stå dersom de ikke absolutt må ut å kjøre.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader etter de mange utforkjøringene.

