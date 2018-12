E19 åpnet etter vogntog mistet fiskelast i tunnel

Innenriks

Bilder fra Vegtrafikksentralen viser store mengder fisk spredt utover tunnelen, i tillegg til mange ødelagte isoporkasser.

Uhellet ble meldt til politiet litt etter klokken 22 fredag kveld. Det utenlandsregistrerte vogntoget har trolig kommet borti tunnelveggen eller -taket og mistet deler av lasten.

Brannvesen og politi rykket ut til stedet. Det er ikke meldt om personskader.

Tunnelen var stengt en god stund, men et kjørefelt ble natt til lørdag åpnet med manuell dirigering forbi stedet. Vest politidistrikt melder et kvarter over midnatt at det er lite trafikk på stedet og ingen kø.

– Oppryddingen pågår fortsatt. Politiet vil opprette sak og etterforske uhellet, skriver de på Twitter.

(©NTB)