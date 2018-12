Fire av ti sosialarbeidere har opplevd vold og trusler på jobb

Innenriks

Ifølge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (Noa) har 41 prosent av vernepleiere og sosialarbeidere opplevd vold og trusler når de har vært på jobb, skriver Stavanger Aftenblad.

En av dem er Kjell Ross Jenssen, som har jobbet som miljøarbeider i over 20 år. I tillegg til å ha blitt sparket i skrittet og bitt ryggen, har han også blitt drapstruet.

– Jeg trodde jeg skulle takle det greit. Tidligere har jeg fått trusler, tenkt på det i et par dager, men så har det gått over. Med denne drapstrusselen var det annerledes. På vei hjem fra jobb lyste jeg rundt med lykt og tok forholdsregler også hjemme. Redselen satt i lenge, sier Ross Jenssen.

Hovedtillitsvalgt Åshild Thorsen i Fellesorganisasjonen (FO) mener lav bemanning og mangel på kompetanse blant ansatte er en gjennomgående problem.

– Et fellestrekk i episodene som blir meldt inn, er at ansatte ofte var alene med en bruker. Vi trenger større ressurser og flere med fagkompetanse. Dette er jevnt over likt i alle kommunene. Hva er politikerne villige til å betale for at vi skal få inn nok fagpersoner? spør Thorsen.

